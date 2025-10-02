Tekirdağ'daki Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sırasında ilçedeki bir kafede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, masalarda oturan insanların sarsıntının başlamasıyla birlikte büyük korku yaşadığı ve kendilerini hızla dışarıya attığı anlar yer aldı. Vatandaşların deprem anında panikle kaçışmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ