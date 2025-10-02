Haberler

Tekirdağ'daki Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Tekirdağ'daki Deprem Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anı, bir kafedeki vatandaşların panik anlarını güvenlik kameralarına yansıttı. Görüntüler, insanların sarsıntı sırasında yaşadığı korku ve hızlıca dışarı çıkma çabalarını gösteriyor.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sırasında ilçedeki bir kafede bulunan vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, masalarda oturan insanların sarsıntının başlamasıyla birlikte büyük korku yaşadığı ve kendilerini hızla dışarıya attığı anlar yer aldı. Vatandaşların deprem anında panikle kaçışmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'dan çok konuşulacak Leroy Sane sözleri: Onu...

İlkay'dan çok konuşulacak Sane sözleri: Onu...
Almanya Milli Takımı'nın büyük pişmanlığı Can Uzun

Almanya'nın büyük pişmanlığı! Milli yıldızımız kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.