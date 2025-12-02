Haberler

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti
Güncelleme:
Malkara-Tekirdağ karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ve kardeşi Semih Genç yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza sonrası tır ve otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

Malkara- Tekirdağ karayolunda tırın karıştığı zincirleme kazada 2 kardeş yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Kavşağı'nda dün gece meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan K.İ idaresindeki 45 AIA 661 plakalı tıra arkadan gelen 59 AJG 365 plakalı otomobil çarptı. Araçta sürücü olarak bulunan Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Mehmet Sadi Genç ile yanındaki kardeşi Semih Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın hemen ardından 59 AJG 365 plakalı aracın arkasından gelen 10 H 1032 plakalı otomobilin sürücüsü Y.G. kontrolünü kaybedip kazaya karıştı. Bu araçta yolcu olarak bulunan H.G. hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tır sürücüsü K.İ. ile diğer araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
