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Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda GBT sorgulaması yaptı

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Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda GBT sorgulaması yaptı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da Yunus Polis Timleri Eski Otogar Yolu'nda GBT sorgulaması yaptı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timleri, kentin giriş noktalarından Eski Otogar Yolu'nda denetim gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilip GBT sorgulamaları yapılırken otomobil ve motosikletler de denetlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timleri, kentin giriş noktalarından biri olan Eski Otogar Yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, şüpheli şahıslar ile araçlar kontrol edildi.

Tekirdağ'da huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında aranan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirilirken, otomobil ve motosikletler de denetlendi.

Ekipler tarafından durdurulan araçların iç ve dış bölümleri kontrol edilerek sürücüler ve araçlarda bulunan şahıslar üzerinde incelemelerde bulunuldu. Motosikletlerin de dahil edildiği uygulamada, olası suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla kapsamlı kontroller yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerinin kent genelinde asayişin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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