Tekirdağ'da Yük Gemisi Kıyıya Oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bu sabah karaya oturan yük gemisinin kıyıya oturduğu anlar, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e arpa taşıyan Bahama bandıralı 186 metre uzunluğundaki 'ANGY R' isimli kuru yük gemisi, kaptanın uyuduğu iddiası ile Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Geminin kıyıya doğru sürüklendiği ve sığ suda durduğu anlar, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde geminin açıkta rotasını değiştirmeden kıyıya yaklaştığı, ardından sığlıkta aniden durduğu net şekilde görülüyor.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri, geminin bulunduğu alanda tarama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlk günkü kurtarma çalışmalarında gemi kendi kendini kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Gemi kurtarma çalışmaları hava kararmasıyla birlikte durdurulurken, sabah saatlerinde yeniden başlatılması planlanıyor. - TEKİRDAĞ