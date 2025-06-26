Tekirdağ'da Yük Gemisi Kıyıya Oturdu

Tekirdağ'da Yük Gemisi Kıyıya Oturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan 'ANGY R' isimli yük gemisinin görüntüleri, olay anında cep telefonu ile kaydedildi. Kaptanın uyuduğu iddiasıyla meydana gelen olay sonrası, gemideki 22 mürettebatın sağlık durumu iyi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bu sabah karaya oturan yük gemisinin kıyıya oturduğu anlar, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e arpa taşıyan Bahama bandıralı 186 metre uzunluğundaki 'ANGY R' isimli kuru yük gemisi, kaptanın uyuduğu iddiası ile Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Geminin kıyıya doğru sürüklendiği ve sığ suda durduğu anlar, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde geminin açıkta rotasını değiştirmeden kıyıya yaklaştığı, ardından sığlıkta aniden durduğu net şekilde görülüyor.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri, geminin bulunduğu alanda tarama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Gemide bulunan 22 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlk günkü kurtarma çalışmalarında gemi kendi kendini kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Gemi kurtarma çalışmaları hava kararmasıyla birlikte durdurulurken, sabah saatlerinde yeniden başlatılması planlanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimini kızdıracak yeni açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İstanbul Valiliği'nden 'gürültü' uyarısı! İdari para cezası geliyor

İstanbul sokaklarında bunu yapan yandı, para cezası geliyor
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı

İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı kapıdan çıkanı avladı
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.