Tekirdağ'da Yeni Yılın İlk Trafik Kazası

Tekirdağ'da yeni yılın ilk kazası meydana gelirken, kazada bir kişi hastanelik oldu.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nden Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yönüne seyir halinde olan M.Y. sevk ve idaresindeki 59 YS 409 plakalı araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak kaza yaptı. Talihsiz kazada araç sürücüsü M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ