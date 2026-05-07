Tekirdağ'da yem üreticilerine eş zamanlı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinesinde Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, yem üretim ve satış işletmelerinin hijyen şartları ve ürün etiketleri kontrol edildi. Mevzuata aykırı durumlarda idari yaptırımlar uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Yem Denetimi Programı" kapsamında Tekirdağ'da faaliyet gösteren karma yem üreten işletmeler ile yem depolama ve satışa arz noktalarında detaylı incelemeler gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde ürünlerin etiket bilgileri, hijyen şartları ve izlenebilirlik kriterleri titizlikle kontrol edildi. Tüketici ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik standartların ön planda tutulduğu denetimlerde, gerekli görülen durumlarda ürünlerden numune alınarak analiz süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, denetimler sırasında mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandığını ifade etti. Yapılan çalışmalarla sektörde standartların korunması ve güvenilir üretimin sürdürülebilirliğinin amaçlandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
