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Tekirdağ'da Yangında Bedensel Engelli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti. Olayda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Temrezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gümüş'a (80) ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde tek başına olduğu öğrenilen bedensel engelli Hasan Gümüş, alevlerin arasında kaldı. Evden çıkamayan Gümüş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Hasan Gümüş'ün cenazesi Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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