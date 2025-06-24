Tekirdağ'da Yangın Ağıla Sıçradı: 35 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Tekirdağ'da Yangın Ağıla Sıçradı: 35 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek bir ağıla sıçradı. Yangında 35 küçükbaş hayvan telef olurken, 165 hayvan kurtarıldı. Yangına itfaiye, AFAD ve diğer ekipler müdahale etti, evlerde de maddi hasar oluştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın ağıla sıçradı, 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bağlık, ağaçlık alanlara sıçradıktan sonra, içinde yaklaşık 200 küçükbaş hayvan bulunan bir ağıla ulaştı. Yangını fark eden hayvan sahipleri can havliyle ağıla koşarak kapıları açtı ve 165 hayvanı dışarı çıkarmayı başardı. Ancak 35 küçükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ve iş makineleri müdahale etti. Alevlerin evlere de sıçramasıyla 2 evde maddi hasar oluştu. Yaklaşık 100 dönüm buğday tarlası, bağ ve ağaçlık alanın kül olduğu yangın, dron ile havadan da görüntülendi.

Yangında 35 hayvanı telef olan çiftçi Muhammed Çam'a destek olmak için bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, yanan ağılda incelemelerde bulundu. Aksoy, zarar gören aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve yapılacak destek çalışmaları hakkında bilgi verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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