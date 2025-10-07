Haberler

Tekirdağ'da Yağış Sonrası Kayalıklardan Taş Düşme Olayı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yağışların ardından kayalıklardan kopan taşlar, Kumbağ ve Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda sürücüleri tedirgin etti. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve yolda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Kumbağ Mahallesi ile Uçmakdere Mahallesi arasındaki yolda kayalıklardan kopan çok sayıda taş ve kaya yola döküldü. Sürücülerin sıklıkla kullandığı Kumbağ -Uçmakdere yolu, kayalık bölgelerden geçen kesimlerde taş düşmeleri nedeniyle tehlike oluşturdu. Yağışla birlikte zeminin kayganlaşması sonucu bazı kayaların yola savrulduğu görüldü.

Yetkililer, bölgeden geçen sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, yola dökülen taş ve kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
