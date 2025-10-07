Tekirdağ'da Yağış Sonrası Kayalıklardan Taş Düşme Olayı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağış sonrası kayalıklardan kopan taş ve kayalar sürücüleri tedirgin etti.

Kumbağ Mahallesi ile Uçmakdere Mahallesi arasındaki yolda kayalıklardan kopan çok sayıda taş ve kaya yola döküldü. Sürücülerin sıklıkla kullandığı Kumbağ -Uçmakdere yolu, kayalık bölgelerden geçen kesimlerde taş düşmeleri nedeniyle tehlike oluşturdu. Yağışla birlikte zeminin kayganlaşması sonucu bazı kayaların yola savrulduğu görüldü.

Yetkililer, bölgeden geçen sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, yola dökülen taş ve kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ