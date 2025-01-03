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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. E-80 Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada ketamin ve esrar bulundu. Farklı ilçelerde sürdürülen aramalarda ise bonzai, kenevir tohumu ve tabanca mermileri tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçları kapsamında yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ergene ilçesi E-80 Avrupa Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada E.T. adlı kişinin üzerinde 5 adet enjektör ve 100 mililitre ketamin çözelti tespit edildi. Aynı gün Kapaklı Fatih Mahallesi'nde yapılan aramada A.D.'nin üzerinde 5 gram esrar ele geçirildi.

Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi'nde S.S. ve T.O.'nun ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet pala, 8 adet tabanca mermisi ve 2,84 gram kenevir tohumu bulundu.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde ise Ş.M.'nin üzerinde 12 gram bonzai ele geçirilirken, aynı ilçede A.B. adlı şahsın üst aramasında 72 gram bonzai tespit edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili olarak şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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