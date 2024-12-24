Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları: Çok Sayıda Ele Geçirildi
Tekirdağ'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Çerkezköy, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda esrar, av tüfekleri ve ruhsatsız tabancalar bulundu.
Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Aralık'ta Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde S.Ö. ve P.E.Y.'nin üst aramasında 8 gram esrar ele geçirildi.
21 Aralık'ta Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde L.A.A. ve H.A.'nın bulunduğu ikamette yapılan aramada ise 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 27 adet fişek bulundu. Aynı gün Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek, Çorlu Önerler Mahallesi'nde F.Y.'nin üst aramasında da 10 gram esrar bulundu. - TEKİRDAĞ