Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Mermi Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde hakkında daha önce uyuşturucu kullandığı bilgisi bulunan S.E. isimli şahsın evinde arama yaptı. Aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu madde içeren tütün ile 11 adet 7x65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli hakkında, 'TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanma' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ