Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Mermi Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, emniyet ekipleri uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla bir şüphelinin evinde yaptıkları aramada 70 gram uyuşturucu madde ve 11 mermi ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve mermi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde hakkında daha önce uyuşturucu kullandığı bilgisi bulunan S.E. isimli şahsın evinde arama yaptı. Aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu madde içeren tütün ile 11 adet 7x65 çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli hakkında, 'TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanma' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
