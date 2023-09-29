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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.