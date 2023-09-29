Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da 3 ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı yaptıkları çalışmalarda Süleymanpaşa, Hayrabolu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlenerek şüphelilerin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda 30 gram esrar, 5 gram kenevir, 5 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa