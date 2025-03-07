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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Peçetelerde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Peçetelerde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Tekirdağ Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, metamfetamin ve narkotik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A-M maddesi emdirilmiş çeşitli boyutlarda peçeteler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5,40 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik hap bulunurken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart 2025 tarihinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda M.Ş. ve H.İ. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında, uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler tespit edildi. Polis ekipleri, farklı boyutlarda çok sayıda peçeteye A-M maddesi emdirildiğini belirledi. Ayrıca, 5,40 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik hap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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