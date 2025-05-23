Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Serası Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir Serası Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ve emniyetin ortak düzenlediği operasyonda, merdiven altı uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanılan iki adrese baskın yapıldı. Ele geçirilen malzemeler arasında kenevir bitkileri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araçlar bulundu.

Dolaptan kenevir serası çıktı

Tekirdağ'da merdiven altı uyuşturucu atölyelerine operasyon

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ve emniyetin ortak düzenlediği operasyonda, uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanılan iki adrese baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinde, merdiven altı yöntemle uyuşturucu yetiştirildiği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 1 adet bitki yetiştirme kabini, 1 adet LED aydınlatma ışığı, 1 adet fan, 1 adet termometre, 1 adet havalandırma sistemi, 1 adet makas, 3 adet sıvı bitki gübresi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet saksı, 2 gram esrar maddesi, 6 kök hint keneviri bitkisi ve 2 fişek halinde toplam 3.2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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