Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde 3.9 gram bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki kişi, kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla bağlantılı 2 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince durdurulan V.S. isimli şahsın üzerinde 3.9 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, V.S.'ye uyuşturucu maddeyi plakasız motosikletli bir şahsın sattığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, maddeyi sattığı belirlenen F.Y. isimli şüpheli yakalanırken, onu yönlendirdiği değerlendirilen O.G. ise çalıntı motosikletle birlikte gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G. ve F.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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