Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Tekirdağ'ın çeşitli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 gram bonzai, 27 gram eroin, 12 gram esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince 4-7 Haziran tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 35 gram bonzai, 27 gram eroin, 12 gram esrar, 56 adet sentetik hap, 2 kök Hint keneviri ve 1 cep telefonu ele geçirildi. elde edilen uyuşturucu maddelere el konuldu. Çalışmalar sonucu 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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