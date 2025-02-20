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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik ecza maddeleri, silah ve nakit paralar ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanırken, yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen bir araç ve iki ikamette arama gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda bin 269 adet sentetik ecza maddesi, bir tabanca şarjörü, 49 adet tabanca fişeği, uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen bir payp ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 14 bin 855 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.B., Ö.M., S.G., Ç.G. ve B.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, 9 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

Yetkililer, Tekirdağ'da uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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