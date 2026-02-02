Haberler

Muratlı'da uyuşturucu operasyonu: 210 sentetik hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir kadının üzerinde 210 sentetik hap ele geçirirken, başka bir uygulamada metamfetamin ve uyuşturucu aparatı da bulundu. İlgili şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir kadının üzerinde 210 sentetik hap ele geçirilirken, başka bir uygulamada metamfetamin ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı. İlçe genelinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen önleyici ve adli faaliyetlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kadın şahsı durdurdu. Şüpheli üzerinde yapılan aramada, 4 ayrı kutu içerisinde toplam 210 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, aynı gün önleyici polislik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarda durdurulan bir araçta, kullanıma hazır halde bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araç sürücüsü R.M. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
