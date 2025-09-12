Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Satıcı Tutuklandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, cep telefonları ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Vatan Mahallesi'nde E.Ç. ve Yıldızkent Mahallesi'nde E.Ö.'nün ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 6 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 3 bin 195 lira ve 2 makas ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve E.Ö., emniyetteki işlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

