Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Satıcı Tutuklandı
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, cep telefonları ve para ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonlarda yakalanan 2 uyuşturucu madde satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik Vatan Mahallesi'nde E.Ç. ve Yıldızkent Mahallesi'nde E.Ö.'nün ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 6 adet peçete olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 2 cep telefonu, 3 bin 195 lira ve 2 makas ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan E.Ç. ve E.Ö., emniyetteki işlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa