Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Marmaraereğlisi ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 52 kök kenevir bitkisi, 16 kilogram skunk ve çok sayıda uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Bir kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde M.B. (48) ve S.G. (42) isimli şahısların ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 52 kök kenevir bitkisi (skunk), 16 kilogram skunk, 9 gram amfetamin, 1 adet hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 850 TL, 108 adet 9 mm tabanca fişeği, 17 adet 7.65 mm tabanca fişeği, çeşitli uyuşturucu kullanım aparatları ile çok sayıda iklimlendirme ve yetiştirme ekipmanı ele geçirildi.

Kaçak elektrik de kullanmışlar

Adreslerde ayrıca, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen klima, ısıtıcı, vantilatör, led aydınlatma sistemleri, reflektörler, havalandırma sistemleri, zamanlayıcılar ve çeşitli teknik ekipmanların bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kaçak elektrik kullandığı da belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden alınan kan ve idrar örneklerinin incelemeye gönderildiği öğrenildi. Yetkililer, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
