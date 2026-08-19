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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 121 şüpheli, 8 tutuklama

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 121 şüpheli, 8 tutuklama
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Tekirdağ'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 satıcı dahil 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 8 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1.3 kg uyuşturucu, binlerce hap ve 53 bin lira ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 18'i uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon ve uygulamalarda 1 kilogram 342 gram çeşitli uyuşturucu madde, 1 bin 291 adet sentetik ecza hapı, 36 bin 510 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 21 kök Hint keneviri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 380 TL ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 18'i uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 121 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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