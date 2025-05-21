Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Gözaltı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Gözaltı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi. İki şahıs gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenledikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirdi.

Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durdurulan M.S. ve Y.K. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram amfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp) ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde de M.Y. isimli şahsın kaba üst aramasında 10 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı bulundu.

Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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