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Tekirdağ’da uyuşturucu denetimlerinde 8 şüpheli yakalandı

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Tekirdağ’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapıldı. Aramalarda toplam 75 gram sentetik uyuşturucu ile 20 adet sentetik ecza ele geçirildi. Denetimlerde yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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