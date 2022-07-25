Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AG 454 plakalı otomobil sürücüsü Yılmaz C. önünde seyir halinde olan Kadir T. idaresindeki 59 DG 504 plakalı kamyoneti geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete yandan çarptı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Yılmaz C., İdris K., Muhammet K., Hanifi T. ve Kadir T. kaza yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Kadıköy Keşan 3. Sayfa Haberler

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