Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde cezaevi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, yola aniden çıkan M.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, B.A. yönetimindeki 59 AEC 714 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Bölge Trafik ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.