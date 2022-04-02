Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Tekirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

- Tekirdağ'da trafik kazası; 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri ilçe çıkışında meydana geldi. 59 FF 502 plakalı otomobil sürücüsü Hikmet D., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Hikmet D. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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