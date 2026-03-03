Haberler

Tekirdağ'da motosiklet kazasında sürücü yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü E.Y. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Göçmen Konutları önünde meydana geldi. İddiaya göre; E.Y. idaresindeki motosiklet, henüz öğrenilemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu başka bir motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
