Haberler

Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Muratlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü, bir sürücü kursuna ait otomobile arkadan çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir sürücü kursuna ait otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi