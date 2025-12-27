Haberler

Muratlı Sanayi Sitesi önünde trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi ve trafik kısa süreliğine aksadı.

Tekirdağ Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 CSS 358 plakalı otomobil ile 26 FL 479 plakalı pick-up aracın karıştığı kazada, 26 FL 479 plakalı otomobilin sürücüsü C.T.B., çarpışmanın etkisiyle başını ön cama çarparak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

