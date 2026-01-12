Haberler

Tekirdağ'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara il yolu üzerinde Karababa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu yönünden Malkara istikametine seyir halinde olan 22 AEK 072 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 VS 5112 plakalı kamyonetin karşılıklı ve yandan çarpışması sonucu çift taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kazada 22 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde yolcu olarak bulunan T.D. ile P.D. yaralanarak Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 34 VS 5112 plakalı kamyonetin sürücüsü N.G. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 23. Trafik Jandarması ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti