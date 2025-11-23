Haberler

Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 70 Bin TL Ceza Kesildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Şubesi tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarına uymayan sürücülere toplamda 70 bin TL ceza yazıldı. Ekipler, sürücü belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğu kontrol etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Şubesi ekiplerince yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere toplam 70 bin TL ceza yazıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında denetim yapan ekipler, sürücülerin belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti. Denetimlerde belirtilen hız sınırını aşma, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ilgili maddelere uymayan sürücülere toplam 70 bin TL idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
