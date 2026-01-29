Haberler

Çerkezköy'de tır otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy–Çorlu yolu Veliköy ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine giden ve ışıklarda bekleyen B.A. idaresindeki otomobile, arkadan gelen S.S. yönetimindeki tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, araç içerisinde bulunan 3 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

