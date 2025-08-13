Tekirdağ'da Tarihi Eser ve Define Malzemeleri Ele Geçirildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde tarihi eser haritası ve define malzemeleri bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptılar. Araçta yapılan aramada, 1 adet tarihi eser olduğunu düşünülen harita, 1 adet enerji ölçer cihaz, 1 adet üzerinde dedektör altın arama çubukları ibaresi bulunan metal erkli materyal, 4 adet metal erkli anten diye tabir edilen materyal, 1 adet materyal, 1 adet adaptör, 2 adet iletken plastik kablo ele geçirdiler. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili İ.K. ve D.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakolu'na götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
