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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 bin 314 sikke, 373 obje ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 314 sikke, yüzlerce obje ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamette ve merkeze bağlı Kazandere Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait para, 254 kağıt para, 2 öğretici sikke kitabı ve 16 mezat kartı ile 5 adet 9 milimetre çapında dolu fişek ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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