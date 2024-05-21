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Tekirdağ'da Tarihi Eser Dolandırıcılığına Operasyon

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, eski küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirirken, olayda yakalanan şüphelilerin bu yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, eski küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirirken, olayda yakalanan şüphelilerin bu yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Olayda tarihi eser görüntüsü verilmiş objeler ile dolandırıcılık olayı gerçekleştirileceği tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli aracı yolda durdurdu. Olayda şüpheliler Z.Ç. ve Ş.K. suçüstü kıskıvrak yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada ise kaya görünümü ile küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma işlemleri başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Tekirdağ Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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