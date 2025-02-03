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Tekirdağ'da Tarihi Eser Denetimi: Ele Geçirilen Objeler

Tekirdağ'da Tarihi Eser Denetimi: Ele Geçirilen Objeler
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ilçesinde yaptığı denetimde tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirdi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Ocak 2025 tarihinde Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde T.P., Y.K., Y.Ç., Y.A. ve E.E.'nin bulunduğu araçta yapılan kontrolde 1 adet dedektör, 1 adet sikke, 2 adet taş parçası, 1 adet küpe ve 1 adet yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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