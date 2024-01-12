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Tekirdağ'da şüpheli şahsın evinden silah ve mermiler ele geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi'ndeki bir şahsın evinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve mermiler bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince şüpheli bir şahsın evinden kuru sıkı yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi'nden E.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca,1 adet 8 mm kuru sıkı yarı otomatik tabanca, 1 adet seri numarası belli olmayan pompalı tüfek, 10 adet fişek, 6 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. E.G isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrabolu Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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