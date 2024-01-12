Tekirdağ'da şüpheli şahsın evinden silah ve mermiler ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince şüpheli bir şahsın evinden kuru sıkı yarı otomatik tabanca, pompalı tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi'nden E.G. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca,1 adet 8 mm kuru sıkı yarı otomatik tabanca, 1 adet seri numarası belli olmayan pompalı tüfek, 10 adet fişek, 6 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. E.G isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ