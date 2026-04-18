Tekirdağ'da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü

Tekirdağ Çorlu'da yolda stop eden bir otomobil, benzin takviyesi yapıldıktan bir süre sonra gazda çalıştırıldığı sırada alev aldı. Yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Su deposu istikametine seyreden Sevkan Çiftçi idaresindeki otomobil bir anda stop etti. İddiaya göre, daha sonra benzin takviyesi yapılarak gazda çalıştırılan otomobil alev aldı. Çiftçi, araçtan atlayarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Sürücü olay anını anlattı

Olayla ilgili konuşan sürücü Sevkan Çiftçi, "Araba seyir halindeyken stop etmişti ve kenara çektim. Daha sonra benzin aldık. Gazda çalıştırdığımız esnada arabadan bir anda alevler yükseldi" dedi.

Polis tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı