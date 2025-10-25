Haberler

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı

Tekirdağ'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da husumetli olduğu kişiye yapılan silahlı saldırıda 29 yaşındaki Rıdvan Sabuncu hayatını kaybetti, araya giren bir kişi ise hafif yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu'da husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybederken olay sırasında araya giren bir kişi de yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan M.Ş.K., yolda karşılaştığı Rıdvan Sabuncu'ya (29) ateş açtı.

Göğsüne gelen kurşunla ağır yaralanan Sabuncu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay esnasında araya giren 1 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
