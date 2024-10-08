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Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Cenazesi Öncesi Kadınlardan Duygusal Pankart

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Cenazesi Öncesi Kadınlardan Duygusal Pankart
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Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi katılımcılar arasında kadınlar, 'Sıla bizi kızımız' pankartları açarak duygusal bir an yaşattı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı.

Tekirdağ'da Sıla bebeğin cenazesi öncesi cenazeye gelen kadınlar tarafından 'Sıla bizi kızımız' pankartları açıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de aileye başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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