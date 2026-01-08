Haberler

Tekirdağ'da doluyla karışık yağış

Güncelleme:
Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, sokaklarda su birikintileri meydana getirdi. Vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalanarak kapalı alanlara sığındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte dolu yağışı kısa sürede sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa süre içinde doluya dönüştü. Dolu ile karışık yağan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
