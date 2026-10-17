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Tekirdağ'da şiddetli rüzgarda savrulan kamyonet yan yattı, sürücü yara almadı

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Tekirdağ'da Çerkezköy-Silivri Otoyolu'nda saat 13.30 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan kamyonet yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu, kamyonette hasar oluştu; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da Çerkezköy-Silivri Otoyolu'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulan kamyonet yan yattı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çerkezköy-Silivri Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki 34 ZRZ 59 plakalı kamyonet, seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle savrularak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonette hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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