Tekirdağ'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 106 Kişiye Soruşturma

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanal devriye çalışmalarında, çeşitli suçlardan dolayı toplam 106 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler sokakta olduğu gibi sanal alemde de devriye faaliyetini sürdürüyor. Ekiplerce yapılan incelemelere göre, 29 kişi devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine yönelik hakaret suçundan, 8 kişi terör propagandası suçundan, 11 kişi müstehcenlik suçundan, 2 kişi yasa dışı bahis suçundan, 9 kişi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan, 16 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ve 31 kişi uyuşturucuya özendirme ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Toplamda 106 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ