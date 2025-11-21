Tekirdağ'da Servis Minibüsü Ağaçla Çarpınca 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan bir servis minibüsü ağaca çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yoldan çıkan servis minibüsünün ağaca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde meydana geldi. Emin S. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Kaza sonrası yaralanan minibüs şoförü Emin S., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle evin bahçe duvarı da zarar gördü. Kazayla ilgili Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliğince inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ