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Tekirdağ'da Saman Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Saman Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde keskin virajı alamayan saman yüklü tır devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde bir tarım işletmesi önünde meydana geldi. İddiaya göre; Gökhan A. idaresindeki 50 ABP 724 plakalı saman yüklü tır, keskin virajı alamayarak devrildi. Yaşanan kazanın etkisiyle araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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