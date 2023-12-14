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Tekirdağ'da Sahte Alkol Operasyonu: 250 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

14 Aralık 2023 12:17 Güncelleme: 12:19 Abone Ol

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın evinde 250 litre sahte alkol ve sahte alkol yapma malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız bir tüfek de bulundu.