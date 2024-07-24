Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirildi.

Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi bulundu.

Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde de S.S.K. isimli şahsın evinde yapılan başka bir aramada ise 6 adet 750 ml bandrolsüz şarap, 1 adet 1 litre bandrolsüz konyak, 4 adet 700 ml bandrolsüz rakı ve 1 adet 330 ml bira ele geçirildi.

2 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ