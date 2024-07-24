Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak İçki Operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirildi. Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi bulunurken, Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde yapılan başka bir aramada ise 6 adet 750 ml bandrolsüz şarap, 1 adet 1 litre bandrolsüz konyak, 4 adet 700 ml bandrolsüz rakı ve 1 adet 330 ml bira ele geçirildi. İki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda ruhsatsız silah ve kaçak içki ele geçirildi.
Hayrabolu Subaşı Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet mermi bulundu.
Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi'nde de S.S.K. isimli şahsın evinde yapılan başka bir aramada ise 6 adet 750 ml bandrolsüz şarap, 1 adet 1 litre bandrolsüz konyak, 4 adet 700 ml bandrolsüz rakı ve 1 adet 330 ml bira ele geçirildi.
2 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ