Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde A.A.'nın üst aramasında bir tabanca, bir şarjör ve dört adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde Ü.Z.'nin iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada bir tüfek bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ