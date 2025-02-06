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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan aramalarda bir tabanca, bir tüfek ve çok sayıda mühimmat bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde A.A.'nın üst aramasında bir tabanca, bir şarjör ve dört adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde Ü.Z.'nin iş yerinde ve ikametinde yapılan aramada bir tüfek bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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