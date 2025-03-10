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Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda, ruhsatsız silah ele geçirildi. Hayrabolu ve Çorlu'da yapılan denetimlerde iki şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi'nde 6 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.G.'nin üst aramasında 1 tabanca ve 2 fişek bulundu. Çorlu Türkgücü Mahallesi'nde ise 7 Mart 2025 günü M.A.'nın aracında yapılan aramada 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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